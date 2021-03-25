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  • Hakan Çalhanoğlu'na resmen talip oldu! Avrupa devi...
Spor

Hakan Çalhanoğlu'na resmen talip oldu! Avrupa devi...

İtalya Serie A'da Milan ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na Juventus'un da talip olduğu belirtildi.

25 Mart 2021 Perşembe 20:21 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 20:26
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A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Milan ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir takım ortaya çıktı.

İtalya basınında yer alan habere göre henüz kulübüyle anlaşma sağlayamayan yıldız oyuncu için Juventus devreye girdi.

Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'un, milli oyuncuya yıllık 5 milyon euro civarında maaş önerdiği kaydedildi. Hakan, kulübü Milan'dan 5 milyon euro maaş talep etmişti.

Bu sezon Milan formasıyla 33 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 7 gol atıp 11 asist yaptı.

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