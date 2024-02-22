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Spor

Hakan Çalhanoğlu'nda iddialı açıklama! ''Dünyanın 1 numarası benim''

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, dünyanın en iyi oyuncuları arasında kendini birinci sıraya yerleştirdi. İşte o çok konuşulan açıklama...

22 Şubat 2024 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'nda iddialı açıklama! ''Dünyanın 1 numarası benim''
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Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Alman basınından DAZN'a açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ 5 OYUNCUDAN BİRİYİM"

"Aylar önce dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğumu iddia ettim ve kimse bana inanmadı. Ancak, ben kendime inanıyorum. Niteliklerimi biliyorum ve kimseden korkmuyorum."

"BENİM GOLLERİMİ KİMSE ATAMAZ"

"Benim attığım golleri kimse atamaz. 1 metreden gol atmıyorum. Uzaktan, belki frikikten, zor goller atıyorum."

JUVE MAÇINDAKİ EFSANE PAS

"Topu her zaman geriye oynamayı sevmiyorum. Hemen dikine gitmeyi, hızlı oynamayı ve boşlukları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Derinlemesine hücum eden oyuncularımız var ve o pozisyonda Dimarco'yu hemen gördüm. Top bana gelmeden önce görmüştüm bile. Bunlar antrenmanda denediğimiz şeyler."

"İDOLÜM PIRLO"

"Özellikle bir tanesi; Pirlo. Oynama şeklini, sahadaki sakin tavrını severdim. Stres hissetmiyordu. EURO2012'de Joe Hart'a attığı golü hatırlıyorum. Bir numara!"

"DÜNYANIN 1 NUMARASI BENİM"

"Şu an dünyanın 1 numaralı oyun kurucusu benim. Benden sonra Rodri, sonra Toni Kroos, ardından Kimmich ve Enzo Fernandez geliyor."

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