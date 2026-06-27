İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama! ''Sorumluluğu ben üstleniyorum''
Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama! ''Sorumluluğu ben üstleniyorum''

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'na erken veda sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, yaşanan hayal kırıklığının sorumluluğunu herkesten önce kendisinin üstlendiğini söyledi.

BEYZA NUR YILMAZ27 Haziran 2026 Cumartesi 08:42 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama! ''Sorumluluğu ben üstleniyorum''
ABONE OL

Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Turnuvadaki performansı sebebiyle topun ağzına oturtulan deneyimli oyuncu, yayımladığı mesajda Türk halkından özür diledi.

Hakan'ın açıklaması şu şekilde:

Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor.

Bu günlerin hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık.

Bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu her gün hissettim. Ve bugün, bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum.

Biliyorum... Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes, bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik. Bunun sorumluluğunu da takımla beraber en çok ben hissediyorum.

Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz.

Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav, düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir.

Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla "Bu ülkenin evladıyım." diyorum.

Bu kutsal bayrak bize hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretti.

Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikayemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek, bize inanan herkese yeniden umut olmak ve çocuklarımıza hak ettikleri gururu yaşatmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.

Hakkınızı helal edin

ÖNERİLEN VİDEO

Depremde hasar alan bina yerle bir oldu! Yarım ton dinamitle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.