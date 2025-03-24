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Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan Ancelotti'ye tavsiye! ''Arda Güler'i daha fazla oynatmalı''

A Milli Futbol Takım kaptanı ve Inter'in başarılı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu Macaristan'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Gelecekteki hedeflerinden bahseden 31 yaşındaki deneyim oyuncusu, Arda Güler'in İtalyan ekibine transferi hakkında gelen soruya 'Ne olacağını görelim, ama düşüncelerim yalnızca daha fazla oynaması yönünde' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Mart 2025 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'ndan Ancelotti'ye tavsiye! ''Arda Güler'i daha fazla oynatmalı''
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UEFA Uluslar Ligi play-off'unda A Milli Takım Macaristan'ı 3-0 mağlup edip A Ligi'ne yükselirken ilk gol kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Karşılaşma sonrası İtalyan basınından SportMediaset'e konuşan deneyimli futbolcu, bu sezonki hedefleri ve geçtiğimiz yıl gündeme gelen Bayern Münih transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Inter'deki hedeflerine ilişkin Hakan Çalhanoğlu, "Bu sezon her şeyi kazanmak istiyoruz. Inter'i en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, büyük bir sorumluluğumuz var ve bunu biliyoruz. İtalya'da her şeyi kazandım, hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. İki yıl önce finali kaybettiğimiz finali düşündüğümde hayalim geri dönüp kazanmak ve belki de Ballon d'Or'u kazanmak. Sonrasında Serie A da bir diğer önemli hedef." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'li genç yıldız Arda Güler'in önümüzdeki yaz Inter'e transfer olabileceği yönündeki söylentilere değinen Inter'in oyun kurucusu, "Bunu birkaç gün önce söyledim, başka bir şey ekleyemem. Ne olacağını görelim, ama düşüncelerim yalnızca daha fazla oynaması yönünde," ifadelerini kullandı.

Inter taraftarına değinen milli futbolcu, "Sadece bir futbolcu olarak değil. Aynı zamanda bir insan olarak da beni desteklediler. Daha olgunlaştım. Bizim için yaptıkları açıklanamaz. Bunu sadece yaşayabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

Hakan Çalhanoğlu ayrıca, "Taraftarlarımız inanılmaz. San Siro'da size muazzam bir destek veriyorlar ve biz onlara şampiyonluklar vermek istiyoruz. Tam olarak bu yüzden dolayı geçen yaz Bayern Münih'e gitmedim." ifadelerini kullandı.

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