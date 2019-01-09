Hakan Çalhanoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması
İsmi son dönemde Beşiktaş ve RB Leipzig ile anılan Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını açıkladı.
Son dönemde ismi Beşiktaş ve RB Leipzig ile anılan Hakan Çalhanoğlu, söylentilere son noktayı koydu.
Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Ben Milan'dayım. Milan takımının futbolcusuyum. Burada mutluyum. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Haftasonu oynanacak maça hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı
İtalyan basını ise Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Hakan Çalhanoğlu'nun satışını veto ettiğini yazmıştı.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan forması ile çıktığı 22 karşılaşmada 1 gol 9 asistlik performans sergiledi.
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