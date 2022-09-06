Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük itiraf! Acı verici: ''Konuşmak istemiyorum''

Serie A'nın 5. haftasında Milan'a 3-2 kaybeden Inter'de Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası konuştu. "Derbi bitti, artık konuşmak istemiyorum çünkü beni rahatsız ediyor." diyen Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ne odaklandıklarını belirtti.

HAKAN ÇALHANOĞLU: ACI VERİCİ AMA...

İtalya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Milan'a 3-2 yenilen Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Derbide alınan mağlubiyetini geride bıraktıklarını belirten milli yıldız, "Derbi bitti, artık konuşmak istemiyorum çünkü beni rahatsız ediyor. Acı verici biliyorum ama bitti." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN BAYERN MÜNİH AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Almanya Bundesliga devi Bayern Münih ile karşılaşacakları maç hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Bayern Münih'i iyi tanıyorum, güçlüler, hızlılar, yüksek baskıyla oynuyorlar. Hazır olmalıyız, kolay kolay kaybetmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"MAÇ MAÇ GİTMELİYİZ"

Devler Ligi'ndeki hedefleri sorulan Hakan Çalhanoğlu, "Herkes grubu geçmek istiyor ama sakin olup maç maç gitmeliyiz. Geçen yılki gibi zor bir grup, geçen yıl önde gittik, bu yıl yapılan hataları düzeltmek istiyoruz." dedi.