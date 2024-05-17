İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,22
  • EURO
    35,1287
  • ALTIN
    2503.93
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! ''Dışlanmış gibi hissediyorum''
Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! ''Dışlanmış gibi hissediyorum''

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Milli yıldız, sözlerinde, 'Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum' ifadelerini kullandı.

17 Mayıs 2024 Cuma 21:37 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! ''Dışlanmış gibi hissediyorum''
ABONE OL

Futbol kariyerini İtalya'nın Inter takımında sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a konuştu.

İŞTE O SÖZLER...

'BİZDE HİÇBİR ZAMAN KISKANÇLIK YOKTUR'

"Sadece ben değil Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız... Şampiyonlar Ligi finalini 2 Türk oynayacak. Artık bir Türk kaldıracak kupayı. Ben çok mutlu oldum. İyi olan kazanır umarım. İkisi de kardeşimiz. Bizde hiçbir zaman kıskançlık yoktur. Final oynamak çok güzel bir duygu."

'BEN BU POZİSYONDA KENDİMİ EN İYİ OLARAK GÖRÜYORUM'

"Ben her zaman düşündüğümü ve hissettiğimi söylerim. Türkiye'den bir oyuncu olduğun zaman her zaman 1-0 geriden başlıyorsun. Bu neden böyle bilmiyorum. Kendimizi küçümsememek için bunu söylüyorum. Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum. Tabii ki Rodri veya Toni Kroos gibi oyuncular çok önemli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Benim bir tek o eksiğim var şu an ama onun dışında onlardan uzak olduğumu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem"

'KENDİ ÜLKEME GELDİĞİMDE DIŞLANMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

"Yurt dışında oynuyorum, burada bana herkes sahip çıkıyor. Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum. Bu durum içimi acıtıyor. Ben milli takımı hiç düşünmeden seçtim. Düşünen oyuncular da var, seçmeyenler de var. Ben her zaman zoru başarmak istedim. Bana Almanya'yı seçersen daha büyük transferler yaparsın dediler ama ben kabul etmedim. Türk bayrağı benim için çok kıymetli. Bunu bilmelerini istiyorum"

GALATASARAY SÖZLERİ

"Galatasaray'a, Türkiye'ye gelmek istemiyor diye yorumlar çıkmıştı. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Ben sadece bu şartlarda Türkiye'ye gelmek istemediğimi söyledim. Ben düşüncemi paylaşmak istedim, milletimiz de yanlış anladı galiba ya da anlamak istediği gibi anladı. Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gitmek istiyordum ama bizim maçımız var, kupayı kaldıracağımız için gidemedim"

Milli futbolcu, Inter'de yaşadığı şampiyonluk ile ilgili "Bir rüya gerçekleşti. 7 yıl sonra ilk defa şampiyon olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir bunu bekliyordum. Takım olarak bizim için önemliydi. 2. yıldızı takmak bizim için iyi oldu.' yorumunu yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.