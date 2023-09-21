A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Stefan Kuntz'un görevinden ayrılmasının ardından TRT Spor'dan Levent Özçelik'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özçelik'in aktardığına göre milli oyuncunun açıklamaları şu şekilde;

EMRE MOR İÇİN AÇIKLAMA

"Emre Mor ya da herhangi bir oyuncunun milli takıma alınıp alınmaması ile ilgili hiçbir alakam yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Milli takım tam bir kolej havası içinde."

"KUNTZ, GENÇ TAKIM HOCASI"

"Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?"

"BEN ARTIK 6 NUMARAYIM"

"Buraya gelen futbolcunun milli takımın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum."

"BEN GÖRÜŞÜMÜ SÖYLEDİM"

"Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda."