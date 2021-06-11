Star.com.tr 11 Haziran 2021 Cuma 00:06 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 00:06

İtalya Serie A'da Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile karşılaşacağımız maç öncesi İtalyan medyasına Milan kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan ekip Hakan Çalhanoğlu'na son olarak yıllık 4.5 milyon euro maaş teklifinde bulunmuştu.

"MALDINI İLE ÜÇ GÜN ÖNCE KONUŞTUM"



Milli Takım ile basın toplantısı düzenleyen Hakan Çalhanoğlu toplantı sonrası İtalya basınına özel açıklamalarda bulundu. Calciomercato'nun aktardığı haberde Hakan'a Milan'daki geleceği soruldu. Hakan'ın cevabı şu şekilde oldu: Maldini ile üç gün önce konuştum, ona şimdiki önceliğimin EURO 2020 Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledim. İlk önceliğim Milan. Maldini ve Massara'ya büyük saygım var.