16 Kasım 2021 Salı 15:50 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 15:50

A Milli Takım'ın ve Inter'in orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu futbol yaşantısı, milli takım seçimi ve Milan'dan Inter'e transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BABAM HER ZAMAN YANIMDA OLDU"

4-3-3'ün "podcast" yayınına konuk olan Hakan Çalhanoğlu, futbola nasıl başladığıyla ilgili bir soruya "Büyük hayalleri olan bir çocuktum. Hep futbol oynamak istedim ve her anımı bunun için kullandım. Kendimle gurur duyuyorum, ailem beni her zaman destekliyor. Babam her zaman yanımda oldu ve tüm turnuvalarda bana eşlik etti. Bunun için aileme her zaman teşekkür etmeliyim. Babam aynı zamanda benim antrenörüm gibiydi. Çok katıydı ve her zaman bana 'Eğer sen iyi oynamazsan takım kaybeder.' dedi. Eminim şimdi o da benimle gurur duyuyordur." diyerek cevap verdi.

"HOCAMA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Milan'a transfer olan Çalhanoğlu, İtalyan takımına gidiş süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Harika bir sezonun ardından Bayer Leverkusen'in o zamanki teknik direktörüne gittim ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için ayrılmak istediğimi ilettim. Bu benim hayalimdi. Bu talebime yeşil ışık yaktı ancak transfer teklifleri gelince karar değiştirdi. Ancak sonunda harika geçen yıllardan sonra Leverkusen'den ayrıldım."

"MILAN'DA KİMSEYLE SORUNUM YOKTU, KARİYERİM İÇİN AYRILMAYA KARAR VERDİM"

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan'da forma giyerken İtalyan takımının ezeli rakibi Inter'e transfer olması hakkında sorulan bir soru üzerine "Kontratım bitmek üzereydi. Milan'da 4 yıl geçirdim ve oradaki herkese saygı duyuyorum. Milan'daki herkesle iletişimim devam ediyor ve hala orada olan insanlarla harika bir ilişkim var. Herhangi bir sorunum yoktu fakat yeni bir meydan okuma istedim. Kariyerim için ailemle birlikte ayrılmaya karar verdim. Inter'de olmaktan mutluyum. Geçen yıl şampiyon oldular ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan harika bir kulüp. Milan'a minnettarım, orada iyiydim ve kimseyle hiçbir sorunum yok." diye konuştu.

"INZAGHI İLE AVRUPA ŞAMPİYONASI SIRASINDA KONUŞTUK"

Hakan Çalhanoğlu, yeni takımı Inter'deki durumuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Inter'deki herkes çok nazik. Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında teknik direktör Simone Inzaghi'nin beni 3-4 kez aradığını hatırlıyorum. Inter'deki geleceğim hakkında konuştuk ve Inter'e gelmemi şiddetle istedi. Inter'in güçlü bir takım olduğunu zaten biliyordum. Milan'a karşı birçok derbi kazandılar. Kendi kendime 'Hadi ama Inter mükemmel bir seçim' dedim"

"BEN BİR TÜRK'ÜM VE SEVDİĞİM ÜLKE İÇİN OYNAMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Yıldız futbolcu Türk Milli Takımı'nı seçtiği için kendisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Almanya'da doğdum ama ailem Türkiye'den geldi. Her zaman aklımda Türk Milli Takımı'nda oynamak vardı. Bu kararımdan gurur duyuyorum çünkü bana hep Almanya için oynasaydım Inter veya Barcelona gibi büyük kulüplere gitmemin daha kolay olacağını söylediler. Ama sonunda yine de başardım. Şimdi Inter ve Türk Milli Takımı'nda oynuyorum. Bu, inanırsanız her şeye ulaşabileceğinizin bir kanıtıdır. Ben bir Türk'üm ve sevdiğim ülke için oynamaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"DUMFRIES VE DE VRIJ İLE İYİ ANLAŞIYORUM"

Inter'de herkesle iyi ilişkiler içinde olduğunu söyleyen Hakan, "Özellikle Denzel Dumfries ve Stefan de Vrij ile Almanca'ya benzeyen Hollandaca konuştukları için iyi anlaşıyorum" dedi. Teknik direktör Simone Inzaghi'yi ise Lazio'yu çalıştırdığı dönemden beri tanıdığını belirten milli futbolcu, "Onunla ilk günden beri harika bir ilişkim var." diye konuştu.

"INTER'DE KAZANDIĞIM KUPALARI İLERİDE ÇOCUKLARIMA GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Inter'deki hedeflerinden de bahseden Hakan Çalhanoğlu, "Kesinlikle Serie A'da şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Bir de İtalya kupası var... Her şeyi kazanmak istiyoruz. 'İnter'de oynarken şu kupaları kazandım' diyerek çocuklarıma göstermek istiyorum" dedi.