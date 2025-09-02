İSTANBUL 31°C / 21°C
Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken beğeni

Galatasaray'ın kadroda katmak için İtalya Ligi takımlarından Inter ile görüştüğü Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir beğeni yaptı.

2 Eylül 2025 Salı 01:43
ABONE OL

Kısa süre önce Galatasaray ile Inter görüştü, ancak İtalyan yetkililerden transfer için onay çıkmadı.

Milli Takım kampına, Inter'i ikna etmek için geç katılan Hakan Çalhanoğlu, istediği sonucu alamadı.

Yaşanan gelişmelerin ardından, 31 yaşındaki milli futbolcu, sosyal medyada "Galatasaray'a gelmek için aylardır çabalayan, maaşında ciddi fedakarlık yapıp mevcut takımına rest çeken Hakan Çalhanoğlu'nu 2-3 milyon euro için almayacaksanız bu da sizin ayıbınız olsun." şeklindeki bir paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

