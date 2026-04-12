İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan Dünya Kupası açıklaması!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Dünya Kupası açıklaması!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Haziran ayında oynanacak Dünya Kupası için 'Kaptan olarak yaşayacağım eşsiz bir duygu olacak' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 00:16
ABONE OL

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek ve hakkında sık sık transfer haberleri çıkan milli yıldız, Inter ile önemli kupalar kazanmak istediğini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu, "Inter ile büyük kupalar kazanmayı hayal ediyorum. İki Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikten sonra hedefim bu." diye konuştu.

32 yaşındaki futbolcunun bu sözleri, geleceği için mesaj olarak yorumlandı.

DÜNYA KUPASI MESAJI

A Milli Takım ile Dünya Kupası'na katılacak Hakan Çalhanoğlu, bu konuya da değindi. Milli yıldız, "Türkiye ile Dünya Kupası oynaytacağız. 24 yıl aradan sonra bu turnuvaya katılacağız. Kaptan olarak yaşayacağım eşsiz bir duygu olacak." sözlerini sarf etti.

Inter forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.