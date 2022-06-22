Inter forması giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Tivibuspor'a özel bir röportaj verdi. Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray için ise Fatih Terim'in kendisini araması halinde onu kıramayacağını ifade etti.

İşte yıldız ismin sözleri:

"FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK YORGUNLUK VAR"



"Gerçekten çok yoğun bir sezondu. Hiç durmadan oynadık. Şampiyonlar Ligi, kupa, lig, milli takım. Lig sonunda da yine kampa gittik. Milli Takım kampını iyi bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Fiziksel ve mental olarak yorgunluk var."

"İLK DEFA BU KADAR UZUN ÇALIŞTIK"

"Çok farklı bir grup oluştu Milli Takım'da. Çok genç bir kadromuz var. Herkes pırıl pırıl, ilk defa bu kadar uzun çalıştık. Bu kampta çok farklı şeyler denedik. Hoca da çok ilgilendi bizimle. Hocanın bize yaklaşımı çok iyi çok güzel. Arkadaşlarım da dişini sıktı. Ligden sonra kamp mental olarak zor ama herkes işini iyi yaptı, herkes yüzde yüzünü verdi.

"İŞİMİZİ ÇOK CİDDİYE ALDIK"

Milli Takım - Uluslar Ligi maçları hakkında da konuşan Çalhanoğlu, "Yensen bir türlü mutlu edemiyorsun, yenilsen bir türlü... İşimizi çok ciddiye aldık bu kampta. Çok gol atmaya çalıştık ve gol yememekti. Hocanın istediği buydu, bunu başardık, bu da bir başarı. Belki rakipler çok güçlü değildi ama bunu yapmak da önemlidir. Bu bir sinyaldir. Bütün maçları çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş sistem oturtmaya çalışıyoruz diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

"Portekiz kampında Burak ağabey ile vedalaştık. Gözyaşları da aktı. Çok duygusaldı. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi forveti. O bizim tek ağabeyimizdi. Bize çok sahip çıktı. Hep yanımızda oldu. Ona ne kadar teşekkür etsek az. Gerçekten emeği çok üzerimizde. İnşallah yeni gittiği yerde başarılı olur."

PORTEKİZ MAÇI VE PENALTI

Portekiz maçındaki penaltı? "Burak Ağabey bizim ilk penaltıcımızdı. Portekiz maçına kadar penaltı kaçırmamıştı. O gün kaçırdı, o da şans. Letonya maçındaki penaltıyı atmasa orada olmayabilirdik. Penaltı konusu zaten %50 - %50. Hakan vursa diyorlar ama belki ben de kaçıracaktım. Burak ağabey en iyi kullanandı zaten. Turu geçemedik belki ama onun sayesinde orada oynadık."

"MESSI VE RONALDO DA ELEŞTİRİLİYOR"

Milli Takım - Eleştiriler "Bir ağabeyim, "Büyük futbolcular hep eleştirilier, bunu aklında tut. Messi de, Ronaldo da eleştiriliyor" demişti. Tabii ki zaman zaman ağır eleştiri olduğunu düşünüyorum ama ben içimde yaşıyorum her şeyi. Büyük sorumluluk benim üzerimde, takımın kaptanıyım. Dışarıdan gelen eleştirilerin hepsine hazırlıklı olmam gerekiyor. Buralara kolay gelmedim, kulak asmamaya çalışıyorum."

"ZOR BİR ADIMDI"

"Milan'dan Inter'e gittim, zor bir adım. Kolay değildi takımda adapte olmak için de ama ben çok çalıştım. Gittiğim takım şampiyon olamadı, ayrıldığım takım şampiyon oldum, o da benim şansım, benim kısmetim. İyi transferler geliyor, bu sene hedefimiz yine aynı. Belki şampiyon olamadık ama iki kupa kazandık. Büyük bir rol oynadığımı düşünüyorum. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum Inter'de, seyircilerimiz de çok iyi. O da motive ediyor. 4 sene Milan'da oynadım, ısınmada hiç çağırmadılar beni. Inter'de sürekli çağırıyorlar."

ZLATAN IBRAHIMOVIC

"Ibrahimovic, 40 yaşında. Ben mesela 40 yaşında olsam onun yaptıklarını yapmam. 18 yaşında değilim. O ilgi çekmeyi seviyor. Şu an bunlarla yaşıyor. Çünkü geçen sezon hiç oynamadı, katkısı yoktu. Ama ben hiç takmam öyle şeyleri. Ben Milan'da oynarken, beni arayan, bana mesaj atan kişi, bunları yapması bence doğru değil. Ben ona saygı duydum, sevdim. Kitabında da beni yazmış. Yazması gerekiyor, yoksa kitabı boş kalır dedim. Bir şeyi anlatması gerekiyor. Ama ben Zlatan'a cevap vermem en iyisi sessiz kalmaktır."

"EN RAHAT OLDUĞUM YER 6-8"

"En rahat olduğum pozisyon 6-8. Milli Takım'da böyle oynuyorum artık. Eskiden 10 numara oynuyordum ama yeni hocamızla (Inzaghi) bir adım geri geldim ve çok iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum o mevkide."

"BİZİM DEĞERİMİZ DAHA FAZLA"

"Bana göre bizim takım futbolcuları için 35-40 milyon euro az. Diğerleri neden 50-60 milyon euro? Bizim performansımız neden böyle değerlendirilmiyor? Bizim değerimiz o kadar değil. Bana göre Merih Demiral daha fazla değerli. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Uğurcan Çakır... Bu konuda çok hassasım. Bizim değerimiz diğerlerinden neden düşük kalıyor? Bizim değerimiz daha fazla"

TRANSFER

"Benim hiçbir haberim yok. Tatilde olduğum için menajerim de bir şey söylemiyor. Ben de o işe fazla karışmam açıkçası. İleride ne olur bilmiyorum, İtalya'da kendimi iyi hissediyorum. Çok bağlandım İtalya'ya ayrılmak istemiyorum. Benim evim orası. İleride ne olur bilemem. Benim hiçbir haberim yok. Tatilde olduğum için menajerim de bir şey söylemiyor. Ben de o işe fazla karışmam açıkçası."

"ARDA GÜLER EN YETENEKLİSİ"

"Arda Güler ile iki kez telefonda görüştüm, babasıyla da. İlk önce performansından dolayı tebrik ettim. Bence Türkiye'deki en yetenekli futbolcu o. İlk defa görüyorum böyle. Düşüncelerimi paylaşmak istedim. Tahir Hoca beni aradı, o vesileyle Arda'yı aradım. Tahir Hoca, "Arda'yı sende görüyorum" dedi ve konuşmamı istedi. Arayıp konuştum, düşüncelerimi söyledim. Kesinlikle Avrupa'yan gelmesini söyledim"

"TORINO'YA GİT DEDİM"

"Rıdvan'la transferi hakkında konuştuk. Frankfurt'un yanında Torino'dan da bir teklif olduğunu söyledi. Hemen git dedim Torino'ya. Çünkü hem bize yakın hem de Torino iyi bir takım. Ama Rıdvan, Frankfurt'u tercih etti. Gelişimi için Frankfurt iyi bir tercih."

"AVRUPA İÇİN TAM ZAMANI"

"Uğurcan için Avrupa'ya gelmesinin tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Ama Trabzonspor da Avrupa takımlarının kalitesinde bir oluşum içerisinde. O yüzden en iyi oyuncularını ve kaptanlarını bırakmak istemeyeceklerdir."

"FATİH TERİM'İ KIRAMAM"

"Geçen sene Galatasaray'ın elinde koz vardı. Bonservisim benim elimdeydi. Alamadılar, başkan değişti. Bu sene zor. İki yıl daha sözleşmem var. Eğer biri beni arasa, kimi kıramam? Fatih Terim'i asla kıramam. Birisi beni ikna edebilirse tek kişi Fatih Terim'dir. Üzerimde emeği çok, bana değer gösteren, zor zamanımda yanımda olan Fatih Terim'dir."

"İNSAN HAYAL EDİYOR"

"Çocukluğum Galatasaray ile kupa kazanmanın hayaliyl geçti. Bizim arkadaşlarımız, bizim ailemiz hepsi Galatasaraylı, insan ister istemez hayal ediyor o formayı giymeyi."

"GEÇEN SENE TEMAS VARDI"

"Geçen sene öyle bir şey vardı, temas kuruldu. Ama bu sene ve seneye olmayacağını düşünüyorum kontratım var, ondan sonrasında taraftarlar ümitlenebilir. Sözleşmem bitecek, her şey açık olacak. Onlar takımlarını desteklesinler. Biz Cimbomluyuz."