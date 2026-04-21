Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter kararı

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde bir yıl daha kalabilir.

"KALMAYA İKNA OLMUŞ"

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, milli yıldız için, "Cristian Chivu, gelecek yıl da Hakan Çalhanoğlu'na güvenebilmeyi umuyor. Türk orta saha oyuncusu, en az bir sezon daha Inter'de kalmaya ikna olmuş görünüyor." ifadeleri yer aldı.

Inter ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek Hakan Çalhanoğlu için yeni sözleşme ihtimali de bulunuyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, "Sözleşme süresinin uzatılması için bir anlaşmaya varırsa ya da mevcut anlaşmaya göre 12 ay da devam ederse, Amerikalıların[Inter'in sahibi Oaktree]projesinde yer alabilir. Bu durumda, 2027 yılının Haziran ayı sonunda ayrılacak ve her şey eskisi gibi dostane bir şekilde devam edecek. Ne olursa olsun, Türk oyuncu, taraftarlarını kalbini kazanmak ve Inter koleksiyonuna birkaç kupa daha eklemek istiyor." denildi.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.