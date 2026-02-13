İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,742
  • EURO
    51,8935
  • ALTIN
    7044.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e güzel haber
Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e güzel haber

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de bir süredir sahalardan uzak kalan Hakan Çalhanoğlu, Juventus maçıyla sahalara geri dönüyor.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2026 Cuma 17:29 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e güzel haber
ABONE OL

Inter'de 11 Ocak'ta oynanan Napoli maçından bu yana sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Hakan Çalhanoğlu, Juventus derbisiyle geri dönüyor.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, ligde cumartesi günü Juventus ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta forma giyebileceğini söyledi. Chivu, Hakan ile birlikte sakatlığı bulunan bir diğer isim Nicolo Barella'nın da bu maçta forma giyebileceğini aktardı.

Chivu, "Barella ve Hakan Çalhanoğlu, pazartesi gününden bu yana takımla antrenman yapıyorlar. Herhangi bir sorun yaşamadılar ve ikisi de Juventus maçında forma giymeye hazır." dedi.

Inter forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.