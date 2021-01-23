İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2021 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan koronavirüs açıklaması

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından ilk günleri biraz zor geçirdiğini ancak şu anda daha iyi olduğunu bildirdi.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 20:55 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 20:55
ABONE OL

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Türkçe, İtalyanca ve İngilizce yaptığı paylaşımla, takipçilerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

Hakan Çalhanoğlu mesajında, "Öncelikle herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. İlk günleri biraz zor geçirdim ama şu anda daha iyiyim ve evimde izolasyonumu tamamlamayı bekliyorum. Bugün yine takımımı evimden destekleyeceğim ve umuyorum ki en kısa zamanda sahalara geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

İtalyan kulübünden 17 Ocak'ta yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu ve Theo Hernandez'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.