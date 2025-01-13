İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili kötü haberi duyurdular.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; tecrübeli futbolcu baldırında rahatsızlık hissetti ve kulüpte alarm söz konusu haline geldi.

İNCELEME YAPILACAK

Kulüpten henüz bir resmi açıklama gelmemiş olsa da ilerleyen saatlerde Hakan Çalhanoğlu'nun testlere gireceği ve durumunun kesinleşeceği aktarıldı.

INZAGHI ZORA DÜŞTÜ

Teknik direktör Simone Inzaghi'nin Bologna maçı öncesi kadro seçimi hiç de kolay görünmüyor. Normal şartlarda Barella'yı dinlendirmeyi düşünen çalıştırıcının bu planı zora girdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu; 6 gol atarken, 2 de asist yaptı.