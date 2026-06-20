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Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan mağlubiyet yorumu! ''Bir şutla yine maçı kaybettik''

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Paraguay yenilgisi sonrası hayal kırıklığını dile getirdi. İki maçtır her şeyi denediklerini söyleyen Hakan, 'Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor. Şanssızlık yani. Adamlar ilk şutla golü buldu.' dedi.

BEYZA NUR YILMAZ20 Haziran 2026 Cumartesi 08:48 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'ndan mağlubiyet yorumu! ''Bir şutla yine maçı kaybettik''
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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçının ardından konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, "Şu an kelime bulmak kolay değil, zor! Buraya kadar biz getirdik! İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu!" dedi.

Deneyimli futbolcu, "Biz genç takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu! Denedik olmadı! Herkes için tecrübe oldu!" sözleri sarf etti.

Hakan Çalhanoğlu, "Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik! Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor! Futbol bazen acımasız! Bundan da ders çıkarmalıyız! Bir şutla yine maçı kaybettik!" diye konuştu.

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