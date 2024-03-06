Hakan Çalhanoğlu'ndan müjdeli haber!

Inter'de kas gerilmesi sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belli oldu.

Di Marzio'nun haberine göre; Inter'in Lecce ile oynayacağı maçtan önce sakatlanan milli oyuncunun sakatlık durumunun çok ciddi olmadığı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle takımının son 3 karşılaşmasında forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun 9 Mart'taki Bologna maçının kadrosunda yer alması beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter ile 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.