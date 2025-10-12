İSTANBUL 18°C / 12°C
  Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması! ''Inter oyuncusu olmaktan mutluyum''
Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması! ''Inter oyuncusu olmaktan mutluyum''

İtalyan ekibi Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri hakkında konuştu. Hakan Çalhanoğlu 'Kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü dediğim gibi ben bir Inter oyuncusuyum. Benim için hiçbir şey değişmedi' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Ekim 2025 Pazar 15:27 - Güncelleme:
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe haberleriyle ilgili konuştu.

"HİÇBİR ŞEY OLMADI"

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı maçın ardından İtalya'dan Sportmediaset'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, söz konusu haberlerle ilgili, "Bu yaz hiçbir şey olmadı!" dedi.

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Inter'de mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Ben her zaman bir Inter oyuncusu oldum ve burada devam etmekten mutluyum. Kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü dediğim gibi ben bir Inter oyuncusuyum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden, her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

KENAN YILDIZ CEVABI

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında 2 golle yıldızlaşan Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan Yıldız, Ballon d'Or'u kazanabilir. Ben kazanamayacağım ama o kazanabilir, bunu başarabilir." dedi.

PERFORMANSI

Inter'de bu sezon 6 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
