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Spor

Hakan Çalhanoğlu'nu duygulandıran destek

EURO 2024'e veda eden A Milli Takım, Berlin'de konakladığı hotelden ayrıldı. Otobüse binmeden taraftarların yanına giden Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında duygulandı.

7 Temmuz 2024 Pazar 13:21 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'nu duygulandıran destek
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2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak veda eden A Milli Futbol Takımı, Berlin'de konakladığı otelden ayrıldı.

Milli futbolculara otelden çıkışları sırasında Türk taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, otobüse binmeden taraftarların yanına gitti ve uzun süre imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, Hakan Çalhanoğlu'na büyük destek verirken, A Milli Takım'ın ortaya koyduğu futboldan dolayı teşekkür etti. Kaptan Hakan'ın bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.

Tüm futbolcuların otobüse binmesinin ardından kafile, Berlin Havalimanı'na hareket etti. Milli takım, TSİ 13.30'da Berlin'den kalkacak uçakla Hannover'e gidecek, ardından ana kamp merkezi olan Barsinghausen kasabasına geçecek. Ay-yıldızlı ekip, akşam saatlerinde kalkacak uçakla ise Hannover'den İstanbul'a dönecek.

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