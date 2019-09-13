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Hakan Çalhanoğlu'nuın yeni adresi Galatasaray!

Shaktar Donetsk'in yıldız futbolcusu Taison ile görüşmelerini sürdüren Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a gönderiyor.

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TM Dijital Haber Merkezi

2,5 sezondur Milan’da oynamasına rağmen İtalyan taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Hakan Çalhanoğlu’nun Serie A macerası sona eriyor.

TAİSON MİLAN'A HAKAN GALATASARAY'A

Geçtiğimiz sezon 45 maçta 4 gol 9 asistlik performans sergilese de İtalya futboluna ayak uyduramadığı gözlemlenen Hakan Çalhanoğlu’nun kendisine yeni bir takım baktığı belirtilirken, Milan’ın Taison transferiyle Hakan’ın yerini dolduracağı kaydedildi. 2012’den beri Shaktar Donetsk forması giyen ve hem 10 numara hem de kanatta oynama yeteneklerine sahip olan Taison için Milan’ın 20 milyon Euro teklif ettiği ifade edilirken, Shaktar’ın yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan ’30 milyon euro’ya serbest kalır maddesini’ devreye soktuğu anlaşıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A AÇIK MESAJ GÖNDERİYOR

Shaktar’la görüşmelerini sürdüren Milan’da Hakan Çalhanoğlu’nun BundesLiga ekiplerinden hariç Galatasaray’a da göz kırpması dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli futbolcunun her defansında ‘Galatasaray taraftarıyım’ açıklamalarını yapması sarı kırmızılı camiayı bir hayli heyecanlandırdığı görülüyor. Önümüzdeki sezonlarda yabancı futbolcu sayısındaki düşüşü göz önüne alan Fatih Terim’in Belhanda’yı elden çıkarıp milli takımdan öğrencisi olan Hakan Çalhanoğlu ile el sıkışacağı tahmin ediliyor.

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