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Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

İtalya Seri A takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis değeri İtalya basını tarafından belirlendi. Çalhanoğlu'na 25 milyon euro bedel biçildi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 20:31 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 20:31
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İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen A Milli Takım'ımızın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, son haftalardaki performansıyla adeta göz dolduruyor. İtalyan basınında manşetleri süsleyen Çalhanoğlu Milan formasıyla çıktığı son 8 maçta 4 gol ve 5 asist kaydederken, geçtiğimiz hafta Bologna karşısında 5-1'lik galibiyette de güzel oyununu 1 golle süslemişti.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Milli oyuncu için İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden olan La Gazzetta dello Sport flaş bir haber ortaya attı. Yaşanan koronavirüs salgını sonrası iyi bir çıkış yakalayan Milan'ı mercek altına alan gazete, köklü kulübün piyasa değerinin 261 milyon Euro'ya yükseldiğini kaydederken, 26 yaşındaki Çalhanoğlu'na da 25 milyon Euro (196 milyon TL) fiyat biçti.

26 yaşındaki başarılı oyuncunun İtalyan ekibi Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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