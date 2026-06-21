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Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun eşi eleştirilere tepki gösterdi! ''Kaybedince suçlu aramak kolaydır''

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen isimlerden biri takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu oldu. Sosyal medyada hakkında çok fazla yorum yapılan Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu sessizliğini bozdu ve bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

HABER MERKEZİ21 Haziran 2026 Pazar 11:53 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'nun eşi eleştirilere tepki gösterdi! ''Kaybedince suçlu aramak kolaydır''
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından eleştirilerin odağındaki isimlerden biri kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu.

Ay-yıldızlıların turnuvada oynadığı iki maçı da kaybederek elenmesinin ardından sosyal medyada deneyimli futbolcuya yönelik çok sayıda yorum yapılırken, Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu sessizliğini bozdu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sinem Çalhanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere tepki gösterdi. Çalhanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na katılma başarısında da aynı oyuncu grubunun ve aynı kaptanın bulunduğunu hatırlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DEĞİŞEN SADECE SİZİN BAKIŞINIZ"

Sinem Çalhanoğlu paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Ne çabuk unuttunuz... Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar.

Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır."

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