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  • Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray transferi neden olmadı? İtalyan basını detayları duyurdu
Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray transferi neden olmadı? İtalyan basını detayları duyurdu

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi gündemdeydi. Ancak yaşanan bazı gelişmelerin ardından transferin rafa kalktığı öğrenildi. İtalyan basını transferin gerçekleşmeme nedenlerini açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray transferi neden olmadı? İtalyan basını detayları duyurdu
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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için şimdilik havlu atmış durumda. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

TEKLİF AZ BULUNDU

Galatasaray'ın Inter'e Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak bu rakamın az bulunduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılıların Inter'in olumsuz dönüşü sonrası finansal durumlar nedeniyle teklifini yükseltemediği ve bu nedenle transferin şimdilik rafa kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan haberde Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile ilgili planına da yer verildi. Buna göre, İtalyan devi, milli futbolcunun 1 yıllık sözleşmesi kalacağından dolayı seneye ayrılık için kolaylık gösterecek.

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'na bir sonraki sene kolaylık sağlamasının sebebi ise sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalacak olması.

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