UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yenerek namağlup liderliğimizi sürdürdüğümüz karşılaşmanın ardından, Inter'de oynayan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınının odağındaydı...

54'üncü dakikada penaltı için topun başına gelen ancak topa çift temas sebebiyle attığı gol VAR'dan dönen Çalhanoğlu, 67'de yeniden penaltı için beyaz noktaya geldiğinde bu kez hata yapmadı. Avrupa basını da Serie A'da penaltı kaçırmayan Hakan'ın bu talihsizliğini sayfalarına taşıdı.

Calciomercato, "Çalhanoğlu tam bir hayal kırıklığı ve keyif verdi"

O Jogo, "Olağan dışı! Hakan kaydı ve penaltı geçersiz oldu"

A Bola, "Hakem beraberlik golüne izin vermedi"

Sport Mediaset, "Çalhanoğlu uzun bir serinin ardından penaltıyı kaçırdı"

Fantacalcio, "Çalhanoğlu'nun feci penaltısı" başlıklarını tercih etti.