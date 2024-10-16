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  • Hakan Çalhanoğlu'nun kaçırdığı penaltı İtalya'da gündem oldu! ''Tam bir hayal kırıklığı''
Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun kaçırdığı penaltı İtalya'da gündem oldu! ''Tam bir hayal kırıklığı''

İtalyan basını A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı maçta penaltı kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nun performansını mercek altına aldı. Uzun bir serinin ardından ilk kez penaltı kaçıran Hakan için İtalyanlar şaşkına döndü ve 'Olağan dışı' yorumunu yaptı. İşte detaylar...

Akşam16 Ekim 2024 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'nun kaçırdığı penaltı İtalya'da gündem oldu! ''Tam bir hayal kırıklığı''
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UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yenerek namağlup liderliğimizi sürdürdüğümüz karşılaşmanın ardından, Inter'de oynayan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınının odağındaydı...

54'üncü dakikada penaltı için topun başına gelen ancak topa çift temas sebebiyle attığı gol VAR'dan dönen Çalhanoğlu, 67'de yeniden penaltı için beyaz noktaya geldiğinde bu kez hata yapmadı. Avrupa basını da Serie A'da penaltı kaçırmayan Hakan'ın bu talihsizliğini sayfalarına taşıdı.

Calciomercato, "Çalhanoğlu tam bir hayal kırıklığı ve keyif verdi"

O Jogo, "Olağan dışı! Hakan kaydı ve penaltı geçersiz oldu"

A Bola, "Hakem beraberlik golüne izin vermedi"

Sport Mediaset, "Çalhanoğlu uzun bir serinin ardından penaltıyı kaçırdı"

Fantacalcio, "Çalhanoğlu'nun feci penaltısı" başlıklarını tercih etti.

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