İlk önce Galatasaray, sonrasında Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği büyük bir merak uyandırmıştı. Çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu söyleyen ve sonrasında Sarı-Lacivertliler'le görüştüğü iddia edilen futbolcuyla ilgili menajeri tartışmalara noktayı koydu. Gordon Stipic-Wipfler, TRT Spor'a şu açıklamaları yaptı: "Hakan'ın transferi konusunda adı anılan kulüpler ve çıkan iddialar üzerine hiçbir görüşme yapılmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe ile görüşme yapmadık! İddiaların hiçbir dayanağı yok! Hakan Çalhanoğlu ve ben, Galatasaray ile de görüşmedik. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak.

G.SARAY'IN BAŞKA PLANLARI VAR

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır, olaya profesyonel olarak bakalım. Çok fazla haber çıkıyor. Ancak Hakan Çalhanoğlu gelecek sezon Inter'de olacak. Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türk'lük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var."

BUGÜN INTER'LE GÖRÜŞECEK

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter Yönetimi ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Daha önce takımın kaptanı Lautaro Martinez ile sorun yaşayan milli futbolcu ayrılmak istediği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Inter Başkanı Guiseppe Marotta ise yaptığı açıklamada "Hakan bize herhangi bir şekilde ayrılık isteğini iletmedi. Gelecek sezon bizimle olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin resmi bir teklifi olmadı" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Çalhanoğlu, kızının ağlayarak "Baba biz Galatasaraylıyız, başka bir takıma gitme" dediğini de doğruladı.