  • Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden Galatasaray açıklaması! ''Hiçbir zaman resmi bir girişim olmadı''
Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden Galatasaray açıklaması! ''Hiçbir zaman resmi bir girişim olmadı''

Adı transferde sık sık Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için resmi açıklama menajerinden geldi. Konuya açıklık getiren Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri 'Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Nisan 2026 Salı 17:17
İtalya Ligi takımlarından Inter ile sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında önemli açıklamalar menajerinden geldi.

Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin açıklamaları:

"INTER'DE MUTLU!"

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, Fabrizio Romano'ya yaptığı açıklamada "Genel olarak söylentiler hakkında yorum yapmam, ancak bu durumda gerçekleri bir kez ve net şekilde açıklamak benim için önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve hem İtalya'da hem de Inter'de çok mutlu." dedi.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞME YOK!"

Galatasaray iddiaları için konuşan menajer Stipic "Galatasaray'a olası transferiyle ilgili spekülasyonlar geçmişte de sık sık gündeme geldi ve şimdi yeniden konuşuluyor. Ancak gerçekler çok açık; Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı." ifadelerini kullandı.

"ODAKLANDI; INTER VE DÜNYA KUPASI.."

32 yaşındaki milli futbolcu ile ilgili sözlerine devam eden menajer Stipic "Hakan şu anda tamamen asıl önemli olana odaklanmış durumda: Inter, şampiyonluk yarışı ve takımla birlikte başarıya ulaşmak. Haftadan haftaya sergilediği performans, sahadaki tutkusu ve sorumluluk duygusuyla kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada ülkesine kaptanlık yapacak olması onun için çok özel bir onur ve her şey anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

