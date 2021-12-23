23 Aralık 2021 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:14

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 19. haftasında Torino'yu konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 30. dakikada Denzel Dumfries attı. Serie A'daki puanını 46'ya çıkartan Inter, sezonun ilk yarısını en yakın rakibi Milan'ın 4 puan önünde lider olarak tamamladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 69 dakika sahada kaldı ve yerini Matias Vecino'ya bıraktı. Milli futbolcu 65. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hakan, Inter'in 6 Ocak Perşembe günü Bologna ile oynayacağı lig maçında forma giyemeyecek.

İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'na Torino maçında 6,5 ile 7 arasında değişen puanlar verirken milli futbolcunun performansı için şu yorumları yaptılar:

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PASI MOZART ESERİ GİBİ"

Calcio Mercato: Hakan Çalhanoğlu'nun Lautaro Martinez'i gol pozisyonuna sokarken attığı pas, adeta bilinmeyen boyuttaki bir Mozart eserinin yansıması gibiydi! Kaliteli bir pas dağıtıcısı. (7 puan)

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN OLAĞANÜSTÜ PAS"

Tuttomercatoweb: O iyiydi ve bunu ilk yarının sonlarına doğru Lautaro Martinez'i, kaleci Milinkovic-Savic ile karşı karşıya bıraktığı olağanüstü pas ile anlıyorsunuz. (6,5 puan)

"MUHTEŞEM BİR ASİST"

FC Inter1908: Lautaro'ya gönderdiği o top daha iyi bir sonucu hak ediyordu. Yine de olumlu bir oyunun ortasında muhteşem bir asistti. (6,5 puan)

"KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU"

Passione Inter: Gol atmadı, asist yapmadı ama kalitesini yine ortaya koydu. İlk yarıda rakip savunmanın boşluklarından gönderdiği iki mucize pas Lautaro tarafından harcandı. (6,5 puan)

"YÜKSEK KALİTESİYLE HER YERDEYDİ"

Sport Mediaset: Lautaro'yu gol pozisyonuna soktuğu pas saf güzellikteydi. Yüksek kalitesiyle her yerde olan bir adam. Tek dezavantajı Bologna ile oynanacak yılın ilk maçında cezalı durumu düşmesiydi. (6,5 puan)