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Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun transferini duyurdular! ''İmza çok yakın''

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2024 yılında sona erecek olan kontratının uzatılması için görüşmeler başladı. Hakan Çalhanoğlu ile Inter'in 2026 yılına kadar sürecek yeni sözleşmeyi imzalamaya çok yakın olduğu iddia ediliyor.

Star Gazetesi25 Şubat 2023 Cumartesi 11:31 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'nun transferini duyurdular! ''İmza çok yakın''
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Milan'dan 2021 yılında Inter'e olaylı bir şekilde transfer olan Hakan Çalhanoğlu, mavi siyahlı takımda gösterdiği başarılı performansla göz doldurmaya devam ediyor. İtalyan takımına geldiği ilk günlerde şüpheyle yaklaşılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisi hakkındaki soru işaretlerini kısa sürede dağıttı ve taraftarların gönlüne girdi.

İki uzatmalı maçta ortaya tarihi bir skor çıktı!

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA YENİ SÖZLEŞME

Geride kalan 20 aylık zaman diliminde Inter'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türk futbolcuyla yeni kontrat yapılması gündemde. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Inter ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Hakan için transfer görüşmelerine başlandı.

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"İMZA ÇOK YAKIN"

Haberde "İmza çok yakın" ifadesi kullanılırken, sadece birkaç detayın düzeltilmesi gerektiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için büyük fırsat

2026 YILINA KADAR...

Inter'in Porto ile 14 Mart Salı günü oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi, Hakan Çalhanoğlu ile 2026 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalanmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Star Gazetesi

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