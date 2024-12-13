Kariyerini İtalya'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir iddia gündeme geldi. 2021-2022 sezonundan bu yana Inter'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, yakın zamanda takımdan ayrılabilir. İtalyan kulübü ile sayısız başarılara imza atan ve Haziran 2027'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta sahaya talipler gelmeye devam ediyor.

İTALYA'DA EN İYİ ORTA SAHA HAKAN ÇALHANOĞLU

Geçtiğimiz sezon Inter ile Lig şampiyonluğu zaferine ulaşan Hakan Çalhanoğlu, sergilediği performans sonrası İtalya'da sezonunun en iyi orta sahası seçilmişti. Yıldız futbolcu, Atalanta'dan Theo Koopmeiners ve Milan'da forma giyen Christian Pulisic'i geride bırakarak ödülün sahibi olmuştu.

SIMONE INZAGHI'NİN VAZGEÇİLMEZİ

İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluğun 1 numaralı adaylarından biri olarak gösterilen Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi, deneyimli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor. 30 yaşındaki yıldız orta saha, hem hücumda hem de savunmada ortaya koyduğu performansla İtalyan çalıştırıcının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

BAYERN MÜNİH, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTİYOR

Alman basınının duyurduğu habere göre önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Bayern Münih, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Alman ekibinde teknik direktör Vincent Kompany'nin orta saha bölgesini güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda listenin ilk sırasına tecrübeli oyuncuyu aldığı da belirtildi.

HAKAN'DAN 4 GOLLÜK KATKI

Inter'de bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 1.011 dakika süre aldı. Tecrübeli orta saha bu maçlarda 4 kez fileleri havalandırdı.