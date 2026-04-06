İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6096
  • EURO
    51,4771
  • ALTIN
    6638.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Inter, Roma'yı devirdi
Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Inter, Roma'yı devirdi

Inter, İtalya Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında Roma'yı 5-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaptığı 1 gol 1 asist ile maçın yıldızı oldu.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 00:08 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Inter, Roma'yı devirdi
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta lider Inter, sahasında Roma'yı 5-2 yendi.

Ligin 31. hafta mücadelesinde Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 1 ve 52. dakikalarda Lautaro Martinez, 45+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella attı.

Başkent temsilcisinin golleri 40. dakikada Gianluca Mancini ve 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu 67 dakika, Roma'da ise Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 72'ye çıkarırken, Roma 54 puanda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Beyrut'taki Dahiye bölgesine peş peşe 4 hava saldırısı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.