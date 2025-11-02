İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta kazanan Inter
Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta kazanan Inter

İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Inter deplasmanda konuk olduğu Verona'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 1 asist yaptı.

HABER MERKEZİ2 Kasım 2025 Pazar 16:45 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta kazanan Inter
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Hellas Verona, Inter'i ağırladı.

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 2-1 kazandı.

Maçın 16. dakikasında Hakan Çalhanoğlu soldan korner atışı kullandı. Milli futbolcunun ceza yayı içine kestiği ortaya Piotr Zielinski gelişine harika bir vuruş çıkardı ve Inter'i 1-0 öne geçirdi. Inter'in galibiyet golü ise 90+4'te Martin Frese(KK.)'den geldi. Hellas Verona'nın golünü ise 40'ta Giovane kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giyerken 1 de asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Inter, ligdeki puanını 21 yaparken Hellas Verona'nın ise puanı 5 olarak kaldı.

Inter, Serie A'nın 11. haftasında Lazio'yu konuk edecek. Hellas Verona ise Lecce deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.