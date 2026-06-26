Real Madrid, Como'da performansıyla dikkat çeken eski oyuncusu Nico Paz'ın satın alma opsiyonunu kullanarak milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Fakat İspanyol devi, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro planlaması arasında bulunmayan Nico Paz'ı daha yüksek fiyata elden çıkarmaya hazırlanıyor.

Birçok talibi bulunan genç oyuncu için Inter temasa geçti. İtalyan ekibi, uzun süredir takipte olduğu genç yıldızı kadrosuna katarak orta sahasına takviye yapmayı planlıyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre ise bu transferlerin gerçekleşmesi halinde Hakan Çalhanoğlu, plan dışı kalacak.

Inter yönetiminin, milli futbolcu ile yollarını ayırarak hem kadroda yer açmak hem de maaş yükünden kurtulmak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE HAKAN ÇALHANOĞLU SESLERİ

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçim sürecinde Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığını açıklamıştı. Başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ise tecrübeli orta sahayı yeniden sarı-lacivertli ekibin gündemine aldı.

İyi bir teklif gelmesi halinde N'Golo Kante ile yollarını ayırmayı hedefleyen Fenerbahçe, yıldız ismin yerine Hakan Çalhanoğlu ile doldurmayı planlıyor.

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen 32 yaşındaki orta sahanın, Inter ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.