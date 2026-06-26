İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2026 Cuma / 11 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,626
  • EURO
    53,1537
  • ALTIN
    6118.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu'nun bileti kesildi! Süper Lig devi harekete geçti
Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun bileti kesildi! Süper Lig devi harekete geçti

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için kötü haberi duyurdular... Inter uzun süredir ilgilendiği orta saha oyuncusu Nico Paz transferinde mutlu sona yaklaştı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde İtalyan ekibinin, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırması bekleniyor.

BEYZA NUR YILMAZ26 Haziran 2026 Cuma 19:54 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'nun bileti kesildi! Süper Lig devi harekete geçti
ABONE OL

Real Madrid, Como'da performansıyla dikkat çeken eski oyuncusu Nico Paz'ın satın alma opsiyonunu kullanarak milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Fakat İspanyol devi, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro planlaması arasında bulunmayan Nico Paz'ı daha yüksek fiyata elden çıkarmaya hazırlanıyor.

Birçok talibi bulunan genç oyuncu için Inter temasa geçti. İtalyan ekibi, uzun süredir takipte olduğu genç yıldızı kadrosuna katarak orta sahasına takviye yapmayı planlıyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre ise bu transferlerin gerçekleşmesi halinde Hakan Çalhanoğlu, plan dışı kalacak.

Inter yönetiminin, milli futbolcu ile yollarını ayırarak hem kadroda yer açmak hem de maaş yükünden kurtulmak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE HAKAN ÇALHANOĞLU SESLERİ

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçim sürecinde Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığını açıklamıştı. Başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ise tecrübeli orta sahayı yeniden sarı-lacivertli ekibin gündemine aldı.

İyi bir teklif gelmesi halinde N'Golo Kante ile yollarını ayırmayı hedefleyen Fenerbahçe, yıldız ismin yerine Hakan Çalhanoğlu ile doldurmayı planlıyor.

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen 32 yaşındaki orta sahanın, Inter ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Depremde hasar alan bina yerle bir oldu! Yarım ton dinamitle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.