  Hakan Çalhnaoğlu için sakatlık açıklaması! Romanya maçı tehlikede
Spor

Hakan Çalhnaoğlu için sakatlık açıklaması! Romanya maçı tehlikede

İtalyan ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk addüktör kaslarında hafif zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Ligde oynanacak Atalanta maçını kaçıracak olan başarılı oyuncunun durumunun ilerleyen süreçte netlik kazanacağı açıklandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Mart 2026 Pazartesi 16:19
Hakan Çalhnaoğlu için sakatlık açıklaması! Romanya maçı tehlikede
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, son dönemde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor.

Geçen sezonun sonunda sakatlık yaşayan ve yeni sezonla birlikte sahalara geri dönen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon sakatlığı nedeniyle beşinci kez sahalardan uzak kalacak.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunun addüktör kaslarında hafif zorlanma tespit edildiğini ve durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını duyurdu.

ATALANTA MAÇINDA YOK

İtalyan basını ise Hakan'ın sakatlığı nedeniyle ligde gelecek hafta oynanacak Atalanta maçını kaçıracağını duyurdu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcu, Atalanta'nın ardından Fiorentina maçına yetişmeye çalışacak. Hakan, Fiorentina maçını da kaçırması halinde durumu milli aradan sonra netlik kazanacak.

ROMANYA MAÇI TEHLİKESİ!

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart'ta Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı milli takım için de endişeye neden oldu. A Milli Takım'ın teknik heyeti, 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip edecek.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

