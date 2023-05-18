Hakan Ceylan, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi oldu

Süper Lig'de 34. haftanın en kritik maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışını direkt ilgilendiren maçın VAR hakemi belli oldu.

VAR'DA HAKAN CEYLAN GÖREV YAPACAK

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturacak. AVAR'da da Burak Şeker ve Serkan Ok bulunacak.

Kritik maç öncesinde Fenerbahçe 68 puanla 3'üncü sırada Trabzonspor ise 48 puanla 8'inci sırada yer alıyor.