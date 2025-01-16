Hakan Çıtak'ın yeni adresi İnegöl Kafkasspor

Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden İnegöl Kafkasspor ligin ikinci yarısı öncesi kadrosuna takviye yaptı. Yeşil-siyahlı takım Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü FK forması giyen 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Hakan Çıtak'ı renklerine bağladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni takımı ile sözleşme imzaladı ve takımla çalışmalara başladı. Başarılı oyuncu ligin ikinci yarısında İnegöl Kafkasspor forması ile mücadele edecek.

İnegöl Kafkasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hakan Çıtak. Develigücü FK'dan 1999 doğumlu orta saha mevkiinde oynayan Hakan Çıtak ile sözleşme imzaladık. Hakan Çıtak'a kartal armalı formamız altında başarılar dileriz" denildi.