İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4666
  • EURO
    36,6474
  • ALTIN
    3078.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çıtak'ın yeni adresi İnegöl Kafkasspor
Spor

Hakan Çıtak'ın yeni adresi İnegöl Kafkasspor

TFF 3.Lig ekiplerinden İnegöl Kafkasspor'da Develigücü FK'dan orta saha oyuncusu Hakan Çıtak'ı kadrosuna kattı.

IHA16 Ocak 2025 Perşembe 11:38 - Güncelleme:
Hakan Çıtak'ın yeni adresi İnegöl Kafkasspor
ABONE OL

Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden İnegöl Kafkasspor ligin ikinci yarısı öncesi kadrosuna takviye yaptı. Yeşil-siyahlı takım Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü FK forması giyen 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Hakan Çıtak'ı renklerine bağladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni takımı ile sözleşme imzaladı ve takımla çalışmalara başladı. Başarılı oyuncu ligin ikinci yarısında İnegöl Kafkasspor forması ile mücadele edecek.

İnegöl Kafkasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hakan Çıtak. Develigücü FK'dan 1999 doğumlu orta saha mevkiinde oynayan Hakan Çıtak ile sözleşme imzaladık. Hakan Çıtak'a kartal armalı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.