Hakan Demir: Herkes elinden geleni yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hakan Demir, "Maalesef çok acı bir olay yaşadık. Etkileri devam ediyor, edecektir de uzun bir zaman. Bunun gölgesinde basketbol oynamak, spor yapmak, antrenman yapmak, antrenman yaptırmak bunlar kolay değil." dedi.

Hakan Demir, milli takımın FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Letonya'ya 83-74 mağlup olduğu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki haftadır ülke olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Acı bir olayın yaşandığını ve etkilerinin devam ettiğini belirten Demir, "Bunun gölgesinde basketbol oynamak, spor yapmak, antrenman yapmak, antrenman yaptırmak bunlar kolay değil ama yapmamız, oynamamız gereken maçlar vardı. Dolayısıyla bu maçları oynamak için oyuncular buraya geldiler. İyi bir şekilde çalıştılar ve bugün de bence mücadele yönünden sonuna kadar mücadele ettiler. Maçı bırakmadılar. Maça giren, çıkan herkes elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Demir, Letonya takımının tecrübeli oyunculardan oluştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Uzun zamandır beraber oynuyorlar. As oyuncuları burada olmamakla beraber takımın uzun oyuncuları buradaydı. Neticede üçüncü periyot hariç bence onlarla başa baş oynadık ama üçüncü periyotta bir anlık, bir tane hatamız, top kaybı yaptığımız anda onları yakalayıp öne geçeceğimiz yerde 8 sayı geriye düştük. Orada 8 sayı geriye düştükten sonra da maalesef yakalamak kolay olmadı.

YİĞİT ARSLAN: "BİZ HEPİMİZ TÜRK MİLLETİ OLARAK YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Milli takım oyuncularından Yiğit Arslan ise basketbol konuşacak durumda olmadıklarını söyledi.

Depremden etkilenenleri eski yaşamlarına döndürmeye çalışacaklarını ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

Orada bunları yaşayan insanlara Allah'tan sabır diliyorum. Vefat eden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Biz hepimiz Türk milleti olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Buraya da bugün basketbol federasyonumuzla birlikte gelen herkes bir bağış olarak desteklerimizi oraya gidiyor. O da güzel bir şey. Biz bunu devam ettireceğiz hep birlikte. Orayı çok daha güzel bir şekilde eski yaşamlarına döndürmeye çalışacağız.