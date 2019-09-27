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Hakan Kazancı Etnospor Kültür Festivali'ndeki yenilikleri anlattı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Kazancı,16 ülkenin katılımıyla 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda 4'üncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nde vatandaşların heyecanlı anlar yaşayacağına inandığını söyledi.

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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, 16 ülkenin katılımıyla 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda 4'üncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nde vatandaşların heyecanlı anlar yaşayacağına inandığını söyledi. 
 
"Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla bu sene halkımızın karşısına çıkıyoruz." sözlerini kullanan Hakan Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
 
"Bu sene bizi bekleyen yenilikler arasında spor dallarına baktığımızda, Arjantin'in geleneksel oyunu olan Pato oyununu Türkiye'de halkımıza sunmuş olacağız. Bunun yanında bize ait olan güreş çeşitlerimiz var. Fetih yağlı güreşlerinin üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Aba, şalvar, kuşak güreşlerimiz olacak. Atlı sporlarımızdan cirit, atlı okçuluk, rahvan, kökbörü oyunumuz olacak. Hatta burada bir değişiklik olarak, bizim ciritçilerimiz ile Arjantin'in pato ekibi birer gösteri karşılaşması gerçekleştirecek. Bunu heyecanla bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bunu da duyurmuş olalım."
 
Arjantin'in geleneksel sporu patodan da bahseden Kazancı, "Pato at üstünde oynanan, kaleleri dikey çember şeklinde dikili, at üzerinde topu kapıp, çembere topu atmaya çalışıyorsunuz. Cirit, kökbörü ve patoda sadece sporcular değil, atlar da çok büyük önem arz ediyor. Atların karşılaşmada çok büyük etkileri var. Defans yapması, karşıdaki atın önüne kesmesi gibi... Çok önemli, geçmişi olan Arjantinlilerin güzel bir oyunu." ifadelerini kullandı. 
 
16 ülkeden 50 farklı yemek
 
Etnospor Kültür Festivali'nde vatandaşların sportif faaliyetlerin yanı sıra dünya lezzetlerini de deneme şansı yakalayacağını hatırlatan Hakan Kazancı, şu ifadeleri kullandı:
 
"Sadece sportif faaliyetler değil, yaklaşık 16 ülkeden 50 küsur yemeği burada vatandaşlarımıza sunacağız. Sloganımız olan 'Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın'daki özellikle Özbek pilavımız vatandaşlarımıza ikram edilecek. Tüm sportif faaliyetler, ikramlar, el sanatlarının hepsi halkımıza ücretsiz olacak. 3-6 Ekim tarihlerinde Atatürk Havalimanı'na 7'den 70'e herkesi tüm vatandaşlarımızı, festivalimize bekliyoruz."
 
Kazancı son olarak, yerli ve yabancı 1000 sporcunun festivalde yer alacağını ifade ederek, "Azerbaycan-Karabağ atlı akrobasi ekibi aramızda olacak. Kırgızistan ve Kazakistan'dan kökbörü sporcuları olacak, Arjantin'den de Pato sporcuları da aramızda olacak." sözlerine yer verdi.

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