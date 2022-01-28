Hakan Keleş açıkladı! Muhammed Gümüşkaya ve Okan Kocuk...

28 Ocak 2022 Cuma 23:23 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 23:42

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kaleci Okan Kocuk Fenerbahçeli oyuncu Muhammed Gümüşkaya hakkında A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Okan Kocuk'un Galatasaray'a gitmesini istemediğini belirten Keleş, Muhammed Gümüşkaya için "Muhammed Gümüşkaya'yı istedik. Geçen seneden de istiyordum." ifadelerini kullandı.

HAKAN KELEŞ: OKAN KOCUK'UN GİTMESİNİ İSTEMEM

A Spor'a konuşan teknik adam Okan Kocuk'un gitmesini istemediğini belirtirken, "Galatasaray'ın oyuncusu. Bizde kalmasını istiyoruz ama belli şartlar var. Nasıl biz alırken belli şartlar varsa giderken de şartların olması gerekiyor. Görüşmeleri başkanımız yürütüyor." ifadelerini kullandı.

"MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'YI İSTEDİK"

Fenerbahçe'de forma giyen Muhammed Gümüşkaya'yı istediklerini söyleyen Hakan Keleş, "Geçen seneden de istiyordum. Çalışmak istediğim, yeteneklerine güvendiğim, gelişime açık olan bir oyuncu. Olursa inşallah çok mutlu olurum." şeklinde konuştu.