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Spor

Hakan Keleş: Alt ligden çıkıp Süper Lig'de kalmak bizim için iyi oldu

Süper Lig'in 35. haftasında evinde Adana Demirspor'u 2-0 yenen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA30 Nisan 2022 Cumartesi 00:04 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Ligin 35. haftasında Adana Demirspor'u sahasında 2-0 mağlup eden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Maçı kazanmak istiyorduk, kazandık. Bugün 3 puan çok önemliydi. Ligde kalmayı garantileyecektik. Bunu başardık." dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını, ilk yarı golü bulduklarını söyledi.

Bir çok fırsatı da harcadıklarını dile getiren Keleş, şunları aktardı:

Maçı kazanmak istiyorduk, kazandık. Bugün 3 puan çok önemliydi. Ligde kalmayı garantileyecektik. Bunu başardık. Sonuçta taraftarımızın önünde kazandık. Taraftarımıza güzel bir bayram hediyesi verdik.

Hakan Keleş, oyuncularına da teşekkür ederek, "Müthiş bir oyun ortaya koydular. İstediğimiz hedefe ulaşmış olduk, mutluyuz. Giresun halkına verdiğimiz sözler karşılığında mahcup olmadık. Bunun için de mutluyuz. Alt ligden çıkıp Süper Lig'de kalmak bizim için iyi oldu." diye konuştu.

Ligde 3 maçlarının kaldığını anımsatan Keleş, hedeflerinin bu karşılaşmalardan da en iyi sonuçları almak olduğunu sözlerine ekledi.

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