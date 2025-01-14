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Spor

Hakan Keleş: Bugünkü oyun bize yakışmadı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye 5-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş maç sonrası açıklamalar yaptı.

AA14 Ocak 2025 Salı 01:20 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Bugünkü oyun bize yakışmadı
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Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye 5-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş maç sonrası açıklamalar yaptı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş skordan dolayı çok üzgün olduklarını ve bunun kendilerine yakışmadığını söyledi.

Beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını anlatan Keleş, "Rakibimiz kendi oyununu bize kabul ettirdi. Üstün oynadılar fakat bizim de iyi oynadığımız bir periyot vardı. Orada oyunu çevirebilirdik. Fakat kırmızı karttan sonra oyun disiplininden de uzaklaşınca istemediğimiz bir skorla karşılaştık. Üzüntülüyüz ama önümüzde telafi edebileceğimiz bir maç var. TÜMOSAN Konyaspor maçı. İnşallah bu kötü oyunu ve skoru orada telafi edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Keleş, kontra ataklar karşısında rakiplerinin oyununa çok fazla cevap veremediklerini de sözlerine ekledi.

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