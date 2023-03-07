Hakan Keleş: Buralara zorluklarla geldik ve kolay kolay pes etmek istemiyoruz

Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hakan Keleş, "Taraftarımıza 3 puanı hediye etmek istiyoruz." dedi.

Giresunspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hakan Keleş gözetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde ısınma hareketleri ile başlayıp kondisyon ve taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönmenin avantaj olduğunu, kendi sahalarında ise galip gelmek istediklerini söyledi. Keleş yaptığı açıklamada, "Konyaspor karşısında iyi bir savunma yapmamız gerekiyordu ve iyi bir savunma oyunu ortaya koyarak gol yemedik ancak gol atma konusunda da problemler yaşadık. Tam istediğimiz oyunu oynadık diyemeyiz ama deplasmanda kazanılan 1 puan her zaman avantajdır. Şimdi önümüzde bir Fatih Karagümrükspor maçı var; seyircimizin desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Karagümrük, 8 maçtır mağlup olmayan son zamanların formda olan takımı. Ancak biz de iç sahada iyi oynayan bir takımız ve seyircimizin desteğini de arkamıza aldığımızda galip geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"MADDİ SIKINTILARI AŞIP, OYUNCULARI TUTMAMIZ GEREKİYOR"



Bu sezonki hedeflerinin ligde kalmak olduğunu da ifade eden Keleş, "Buralara kolay gelmedik, Bir önceki sezon lig atladık, geçen sezon ligde kalmayı başardık. Bu sezonda tek hedefimiz ligde kalabilmek. Burada sadece takım olarak değil, taraftar ve şehir olarak da kenetlenmemiz gerekiyor. Yönetimin değişmesiyle böyle bir hava oluştu. İç saha maçlarımız çok bu açıdan taraftarımızın inanılmaz desteğine ihtiyacımız var. Futbolcularımız açısından da elimizdeki futbolcuları tutmamız gerekiyor. Maddi olarak biraz problemler yaşıyoruz. Bu konuda da şehrin desteğine ihtiyacımız var ve sağlayacaklarını düşünüyorum. Dolaysıyla buralara zorluklarla geldik ve kolay kolay pes etmek istemiyoruz." dedi.

"BURSA'DA YAŞANANLAR ÜZÜCÜ"



Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara da dikkat çeken Keleş, sözlerini şöyle tamamladı: "Bursaspor- Amedspor karşılaşmasında tribünlerde yaşananlar üzüntü verici. Sporun kardeşlik, dostluk çerçevesinde geçmesini istiyoruz. Bunların yaşanmaması gerekiyor. Tabiki bizler teknik direktörler olarak işimizi yapıyoruz. Bununla beraber bugün yöneticilerimizle beraber Vali ve Belediye Başkanımıza ziyarette bulunarak olumlu sonuçlar aldık."

MEJİA: "TARAFTARA 3 PUAN HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"



Giresunspor'un orta saha oyuncusu Robert Mejia ise, taraftara 3 puan hediye etmek istediklerini belirterek, "Yönetim değişikliği ile beraber hepimiz morallendik. Bizim ilerleyip iyi sonuçlar alabilmemiz için elinden geleni yapıyorlar. Biz de bunun sonuçlarını sahaya yansıtmaya çalışacağız. Uzun süredir kazanamıyoruz ama bu hafta önemli bir maç var ve kazanmak için mücadele vereceğiz. Taraftarımız da artık bizden galibiyet bekliyor. Hepimiz 3 puanı bekliyoruz ve taraftarımıza 3 puanı hediye etmek istiyoruz. İyi bir çıkışın başlangıcı olacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.