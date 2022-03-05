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Spor

Hakan Keleş: Hak ettiğimiz bir maçı kazandığımız için mutluyuz

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Mart 2022 Cumartesi 18:50 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 18:50
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında GZT Giresunspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş son 2 haftadır zorlu rakiplerle oynayarak 6 puan aldıklarını belirterek, "Bu galibiyet bizim için çok iyi oldu. İyi başladık ancak duran toptan bir gol yedik. Bunu çözemedik ve bu gol bizi sıkıntıya soktu. Sonrasında 2 gol bulduk ve öne geçtik. Karşılaşmanın sonlarına doğru uzun toplarla baskı yedik. Buna rağmen sonuç aldık. Oyuncularımın performansından memnunum. Böyle bir deplasmanda 3 puanla dönmek çok önemli. Gaziantep maçını da kazanarak hedeflerimiz doğrultunda ilerleyeceğiz. Hak ettiğimiz bir maçı kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

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