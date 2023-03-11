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Spor

Hakan Keleş: Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA11 Mart 2023 Cumartesi 00:11 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik
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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından, "Maçın hakkı beraberlikti." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hakan Keleş, ilk yarıda oynadıkları iyi oyunu ikinci yarıda sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Keleş, "Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik. Maça da iyi başladık. 2-0 öne geçtik. İlk yarı itibarıyla istediğimiz her şeyi yaptık. Fakat son dakikada gereksiz bir faul ve frikik. 2-1 içeri girmek zorunda kaldık. İkinci yarıyı da tam tersi rakibe ilk yarı yaptığımız vermediğimiz alanlar, yakın temas, iyi çıkışlar, bunların hiçbirini yapamadık. Maçın hakkı beraberlikti ama galip gelmek istiyorduk. Seyircimize hediye etmek istiyorduk ama olmadı. İlk yarı iyi bir oyun, ikinci yarı uzun süredir galip gelememenin verdiği stres, oyun koruma iç güdüsü tabii burada rakibimizin gücü de önemli. Etkili silahları var. Ama 2 puan kaybetmek zorunda kaldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz şekilde sıkıntılı bir dönem geçirmemize rağmen takıma sahip çıkmaya devam ediyorlar. Bugün de kazanmak adına ellerinden geleni yaptılar. Şanssızlık mı talihsizlik mi ne bugün de galip gelemedik. Geçen sene ligde kalıcı olmak istiyorduk ve başardık. Bu senede aynı şekilde devam etmek istiyoruz ama önümüzde bayağı bir zorluklar var. Acilen galibiyetler almamız gerekiyor. Çünkü bundan sonraki süreç stresli ve yoğun geçecek ama dediğim gibi geçen sene başarmıştık. Bu sene de başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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