Hakan Keleş: Konsantrasyon kaybıyla bir anda 2-1 geriye düştük

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, "Bu maçı kazanıp matematiksel olarak garantilemek istiyorduk. İyi başladık, ilk yarı istediğimiz bir oyun vardı ve pozisyon da vermedik. İkinci yarı öne geçmemize rağmen oyuncularda bir rahatlık olduk. Konsantrasyon kaybıyla bir anda 2-1 geriye düştük. Bugün ceza sahasına çok girdik ama son vuruşu yapamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Adana Demirspor maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz." diye konuştu.