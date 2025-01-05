Hakan Keleş: Savunma anlamında disiplinli değildik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş, savunmada disiplinli oynayamadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Keleş, 2-1 öne geçtikten sonra yakaladıkları gol pozisyonlarından faydalanamadıklarını aktardı.

Hakan Keleş, maça iyi başladıklarını belirterek, "Kazanmak istiyorduk. 3 puan hedeflerimiz doğrultusunda bize iyi gelecekti. Öne geçtik. Başakşehir maçında olduğu gibi erken gol yedik. Kısa bir toparlanma süresi oldu. Daha sonra golü bulduk. 2-1'den sonra fırsatlar yakaladık ama farkı açamadık. Oyunun genelinde bekleri iyi kullanamadık. Savunma anlamında disiplinli değildik. Rakibe pozisyonlar verdik. Kazansaydık iyi olacaktı. İç sahada galibiyet serisini yakalamak istiyorduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

