İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2022 Pazar / 14 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Keleş: Son maç biraz sıkıntı çekeceğiz
Spor

Hakan Keleş: Son maç biraz sıkıntı çekeceğiz

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 23:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini ve sahadan galibiyetle ayrılabilecek pozisyonları bulduklarını söyledi.

Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin hedeflerinin olduğunu ve bu nedenle zor bir maç oynadıklarını belirtti.

İlk yarıda kontrollü bir oyun oynadıklarını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

İlk yarı kontrollü oynadık ve pozisyon vermedik. Uzatmalarda yediğimiz gol moralimizi bozsa da ikinci yarı oyun üstünlüğünü aldık. Kazanabilirdik de. Bu kadar eksiğe rağmen oyuncularım inanılmaz mücadele etti, kendilerine teşekkür ediyorum.

Keleş, sezonu Hatay deplasmanında tamamlayacaklarını, oyunculardan ikisinin cezalı olduğunu, ikisinin ise takımdan ayrılacağını aktararak, "Son maç biraz sıkıntı çekeceğiz. Gençlerimiz oynama şansı bulacak. 45 puan yaptık. Önümüzde bir maç var, ondan sonra oyuncularım güzel bir tatil yapacak." diye konuştu.

Hakan Keleş, gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını ve güzel bir kadro oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.