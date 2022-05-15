Hakan Keleş: Son maç biraz sıkıntı çekeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini ve sahadan galibiyetle ayrılabilecek pozisyonları bulduklarını söyledi.



Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin hedeflerinin olduğunu ve bu nedenle zor bir maç oynadıklarını belirtti.

İlk yarıda kontrollü bir oyun oynadıklarını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:



İlk yarı kontrollü oynadık ve pozisyon vermedik. Uzatmalarda yediğimiz gol moralimizi bozsa da ikinci yarı oyun üstünlüğünü aldık. Kazanabilirdik de. Bu kadar eksiğe rağmen oyuncularım inanılmaz mücadele etti, kendilerine teşekkür ediyorum.

Keleş, sezonu Hatay deplasmanında tamamlayacaklarını, oyunculardan ikisinin cezalı olduğunu, ikisinin ise takımdan ayrılacağını aktararak, "Son maç biraz sıkıntı çekeceğiz. Gençlerimiz oynama şansı bulacak. 45 puan yaptık. Önümüzde bir maç var, ondan sonra oyuncularım güzel bir tatil yapacak." diye konuştu.

Hakan Keleş, gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını ve güzel bir kadro oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.