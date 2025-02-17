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Spor

Hakan Keleş: Yenmemiz gerekiyordu, beceremedik

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 21:46 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Yenmemiz gerekiyordu, beceremedik
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "On kişi kalan bir rakibi yenmemiz gerekiyordu, beceremedik. Bu kayıp puanları artık deplasmanda telafi etmek için çalışacağız." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Keleş, iyi başladıkları karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Keleş "İyi başlamamıza ve rakipte 10 kişi kalmasına rağmen gol bulduk fakat sayılmayan bir golümüz vardı. Yediğimiz kötü bir gol. Sonra çevirmek için uğraştık, baskı kurduk. İstatistik olarak şut, kenar orta, ceza sahasına girme istatistiklerimiz yüksek ama bunu sonuçlandıramadık." dedi.

Eksiklerini çalışmaları gerektiğini vurgulayan Keleş, "Golü biraz daha erken bulsaydık çevirme şansımız vardı ama eksiklerimiz var. Onları çok çalışmamız lazım. Tamamladıktan sonra bu kaybettiğimiz puanları dışarıda telafi etmek için uğraşacağız. Üzüntülüyüz. Ama zaman zaman iyi oyun performansı vardı. 10 kişi kalan bir rakibi yenmemiz gerekiyordu, beceremedik. Bu kayıp puanları artık deplasmanda telafi etmek için çalışacağız." diye konuştu.

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