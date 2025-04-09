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Spor

Hakan Kutlu: Beraberlikle ayrıldığımız için üzgünüz

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 beraber kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, açıklamalarda bulundu

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Hakan Kutlu: Beraberlikle ayrıldığımız için üzgünüz
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 beraber kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, çok önemli bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Kutlu, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Maçı kazandığımız takdirde lig ikincisiyle aramızdaki puan farkını koruyup onların akşamki maçını bekleyecektik." dedi.

Oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade eden Kutlu, "İlk yarı gol girişimlerimiz oldu ama son pasları veremedik. Üstünlük 90 dakika bizdeydi. Rakibimiz ikinci yarı oyunun belli bölümlerinde oyuna ortak oldu ve tek attıkları şut kalemizde gol oldu. Pozisyon sayısını çoğaltmalıydık bunda eleştiri yapılabilir." diye konuştu.

Kalan haftalarda alacakları puanlara göre ligdeki konumlarının şekilleneceğini dile getiren Kutlu, şunları kaydetti:

"Bu sonuç bizi ilk ikiden biraz uzaklaştırdı. Rakibimiz (Fatih Karagümrük) akşam kazanırsa ilk ikiden uzaklaşacağız. Bugün play-off kotasındaki bir takımla oynadık. Bu maçı kaybetseydik daha büyük sıkıntı olabilirdi. Hem ikili averajı Çorum'a verip hem de 2 puanı alıp bize yaklaşmalarını sağlayacaktık. Güçlü bir takımla oynadık ama önümüzdeki haftalara bakacağız. Beraberliğe çok üzüldük ama bundan sonraki maçlarda alınacak her puan play-off hattında kalmak adına çok önemli. İlk ikiyi kovalayacağız ama başaramazsak üçüncü olup direkt final oynama şansı elde etmek istiyoruz. Bunlar için önümüzdeki maçlar gösterge olacak."

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